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شرطة الرياض : القبض على 6 مقيمين تورطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات

شرطة الرياض : القبض على 6 مقيمين تورطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات
http://almnatiq.net/?p=872680
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري ، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على ستة مقيمين (خمسة من الجنسية اليمنية وباكستاني تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع) ، وذلك إثر تورطهم بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض، وتم إيقافهم وضبط ما بحوزتهم من مسروقات، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة ، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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