حقيقة وفاة المطرب حسين الجسمي

المناطق - الرياض

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الماضية أنباء حول وفاة المطرب الإماراتي، حسين الجسمي، إثر تعرضه لحادث سير.

ونفى المكتب الفني الخاص بمجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية هذه الشائعة، كما نفى المدير العام لقطاعي الموسيقى والإذاعات في الشبكة السعودية، زياد حمزة، الخبر، وذلك خلال اتصال مع محطة راديو “بانوراما إف إم”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وأشار حمزة إلى تواصله مع المطرب الإماراتي من أجل الاطمئنان على صحته.

كما أن ما طمأن جمهور حسين الجسمي هو استمراره في نشر تدويناته ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها على موقع “تويتر”: “من اعتاد أن يسعد الناس يصعب على الناس معرفة حزنه”.

​يشار إلى أن حسين الجسمي هو المطرب العربي الوحيد الذي شارك في حفل “عالم واحد: معا في المنزل” التاريخي، الذي تم بثه على الهواء مباشرة خلال شهر نيسان/ أبريل.

وضم حفل “عالم واحد: معا في المنزل” الذي استمر ساعتين، وبث عبر عدة قنوات تلفزيونية في الولايات المتحدة والخارج مساهمات من منازلهم من إلتون جون وستيفي ووندر ونجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام وسيدتي أمريكا السابقتين ميشيل أوباما ولورا بوش.

ونظم الحفل منظمة الصحة العالمية ومجموعة “غلوبال سيتزين” غير الربحية، ويعد أكبر جهد من المشاهير حتى الآن في جائحة فيروس “كورونا” التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخصا في كل أنحاء العالم.

واستهدف الحفل أيضا فاعلي الخير والشركات للمساهمة في صندوق تابع لمنظمة الصحة العالمية للتصدي لفيروس “كورونا”.