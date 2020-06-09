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مصادر تكشف تفاصيل عرضي الهلال و “الوسائل” للفوز بملعب الجامعة

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مصادر تكشف تفاصيل عرضي الهلال و “الوسائل” للفوز بملعب الجامعة

مصادر تكشف تفاصيل عرضي الهلال و “الوسائل” للفوز بملعب الجامعة
http://almnatiq.net/?p=872691
المناطق - الرياض

كشفت مصادر ، أن عرض شركة الوسائل السعودية لاستئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود وصل إلى 150 مليوناً لمدة سبعة أعوام بواقع 21.4 مليوناً للعام الواحد، مع خيار تقليص المدة إلى خمسة أو ثلاثة أعوام، في حين بلغ عرض شركة الهلال الاستثمارية 111 مليوناً لمدة سبعة أعوام «15.8 مليوناً للعام الواحد» بحسب صحيفة «الرياضية» .

جاء ذلك بعد أن فتحت، الثلاثاء، مظاريف عروض المتنافسين في مقر الجامعة في الرياض بحضور لجنة مختصة مكونة من ممثلي جهات عدة، بينها وزارة المالية، إضافة إلى إدارة الجامعة، وتضمن العرضان عدد من الخصائص والمميزات من حيث التشغيل والاستثمارات.
هذا وتقرر أن يخضع العرضين المقدمين، للمراجعة والتدقيق من لجنة فنية مختصة قبل إعلان الفائز بالمناقصة، وسيستغرق ذلك أيامًا وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.
وكانت خمس جهات قد تقدمت بشراء كراسة الشروط عند طرح المناقصة بقيمة 10 آلاف ريال للكراسة الواحدة، وهي: ناديا الهلال والنصر، وشركة نادي الهلال، وشركة تطوير الرياضية، وشركة الوسائل السعودية، لكن لم يتقدم منها بعرض رسمي ضمن مظاريف مغلقة سوى شركتَي نادي الهلال، والوسائل السعودية.

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