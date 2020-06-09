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أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من ١٠٠ ألف متر مربع من حفريات الشوارع خلال الشهر الماضي

أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من ١٠٠ ألف متر مربع من حفريات الشوارع خلال الشهر الماضي

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أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من ١٠٠ ألف متر مربع من حفريات الشوارع خلال الشهر الماضي

أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من ١٠٠ ألف متر مربع من حفريات الشوارع خلال الشهر الماضي
http://almnatiq.net/?p=872703
المناطق - فتحيه عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز إنجازاتها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، خلال شهر مايو الماضي من هذا العام ٢٠٢٠ والتي تهدف لإزالة الملوثات البصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، أن الفرق الميدانية التابعة للأمانة ووحدة تحسين المشهد الحضري، تواصل حملاتها الخاصة بإزالة مظاهر التلوث البصري، من خلال العديد من الأعمال التي قاموا بها خلال الشهر الماضي في حاضرة الدمام، والتي أبرزها إصلاح ومعالجة أكثر من ١٠٦ آلاف متر مربع من حفر الشوارع، و تنسيق وزراعة ٤٤٦٨٤٠ ألف شجرة ووردة، إضافة الى إزالة ٤٤ حوش واستراحة ومخيم عشوائي، و إصلاح ٥٧ لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وكذلك إصلاح ٢٠٨٤٤ متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة، و إزالة ٢١٢ لوحة دعائية مخالفة.

ولفت إلى أنه من ضمن الجهود تم معالجة ٥٢ من واجهات المباني والمحلات، و إزالة ٢٢ مظلة وهنجر مخالفة داخل الأحياء، و إزالة ١٥٥٠ متر من الكتابات المشوهة للمظهر العام، و معالجة وضع ٣٧٤ من الباعة الجائلين المخالفين، و إزالة ٧٠٧٦٨ متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، و إصلاح ٨٢٧ عمود إنارة، و معالجة واستبدال ١٦٤٢٥ حاوية نظافة داخل الأحياء، إضافة الى إصلاح وتأهيل ٦٤٢٥٣٥ متر مربع من الحدائق وملاعب الأطفال، و إزالة ١٣٢ سيارة تالفة ومهملة.

وقال الصفيان أن ذلك يأتي امتداداً لحملات الأمانة الشاملة لمعالجة التشوه البصري و تحسين المشهد الحضري، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات بالأمانة لتحسين المشهد البصري، مشيرا الى أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، وإزالة مظاهر التشوه البصري، والقضاء على مسبباته، وذلك لتعزيز السلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

ودعا الصفيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية لتحقيق أهداف الأمانة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، بوضع النفايات ومخلفات المباني وكافة مسببات التشوه البصري في الأماكن المخصصة لها، كما دعا الى الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، من خلال قنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة أو من خلال مركز 940.

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