بلدية القطيف: زيارة ١٨٧٧ منشأة غذائية واتلاف ١٠٧٠ كجم من الروبيان والأسماك الفاسدة خلال أسبوعين

المناطق - فتحيه عبدالله

بلغت الجولات الرقابية التي نفذتها بلدية محافظة القطيف خلال الاسبوعين الماضيين ٣٩٥ جولة، تم خلالها زيارة ١٨٧٧ محلا وإغلاق ٣٨ محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجوالات التفتيشية التي تنفذها البلدية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والبلدية على كافة المحلات التجارية والغذائية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن البلدية تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على سلامة الغذاء و الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين، شملت عدداً من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث أغلقت البلدية ٣٨ محلات مخالفة للاشتراطات من خلال زيارة ١٨٧٧ منشأة غذائية، من أجل إحكام الرقابة الصحية والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأشار المهندس الحسيني إلى أن عدد الجولات بلغ ٣٩٥ جولة، تم خلالها تسجيل ٣٨٧ إنذاراً، وفرض غرامات مالية على تلك المخالفات، مبيناً أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وكشف عن ٧٦ زيارات مشتركة مع جهات حكومية أخرى كالداخلية والتجارة وهيئة الغذاء والدواء، كما تم تسجيل ٤ مخالفات لمحلات لم تلتزم بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

كما تم إتلاف ١٠٧٠ كجم من الربيان المجمد الذي تم إذابته و بيعه على أنه طازج و ٥٢٥ كجم أسماك ظهرت عليها علامات التلف، و٤٠ كجم من الخضار والفواكه الفاسدة.

وأضاف الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».