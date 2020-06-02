المناطق - جدة

اصدر مدير عام إدارة المستشفيات بوزارة الصحة مالك مبادرة أداء الصحة الدكتور عبدالعزيز بن سهيل الصوان قراراً بتكليف الأستاذ خالد بن عايض الحارثي مديراً تنفيذياً لبرنامج تحسين أداء المستشفيات والمراكز المتخصصة (أداء الصحة) .

الحارثي ثمن هذه الثقة الغالية ، متمنياً أن يكون عند حسن ظن الجميع في بذل المساعي للنهوض بمستهدفات البرنامج مما يعزز كفاءات الكوادر الوطنية واستمرار منهجية التطوير .

يذكر أن الحارثي تقلد مناصب ومهام مختلفة في القطاعات الصحية ، وصاحب أداء مميز لما أوكل إليه من أعمال سواءً على مستوى البرامج أو المبادرات ذات الطابع التطويري .