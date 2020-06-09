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هيئة تقويم التعليم : أكثر من 200 ألف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

هيئة تقويم التعليم : أكثر من 200 ألف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

أبرز المواد
الحارثي مديراً تنفيذياً لبرنامج تحسين أداء المستشفيات

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هيئة تقويم التعليم : أكثر من 200 ألف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

هيئة تقويم التعليم : أكثر من 200 ألف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح
http://almnatiq.net/?p=872718
المناطق - واس

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب انتهاء الاختبار التحصيلي عن بعد في فترته الأولى بنجاح وبنسبة استيعاب كبيرة من الطلاب بلغ أكثر من 203 آلاف طالب وطالبة ، حيث أجريت الاختبارات أمس واليوم ، وقد تمكّن الطلاب من تثبيت منصة البرنامج ، وتحميل الاختبار التحصيلي بيسر وسهولة ، ومن ثم أدوا اختباراتهم وفق ما هو مخطط له ، وفي الوقت المحدد ، مما أثبت جدارة البنية التقنية ، وجودة الرقابة الذكية ، ويضاف هذا الإنجاز لمسيرة التحول الرقمي في وطننا الغالي.
وبينت الهيئة أن الاختبار التحصيلي الحضوري – لعدد من الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أدائهم الاختبار عن بعد – قد تم بنجاح كبير، باستخدام نفس المنصة والنماذج في مراكز الاختبارات المحوسبة في الجامعات وإدارات التعليم، وفق إجراءات وقائية واحترازية، وتقنية، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية في تناغم وتكامل، أسهم في وصول الطلاب لمقار الاختبارات التي بلغ عددها 130 مقراً .
ولفتت الهيئة النظر إلى أنها رصدت بعض التجاوزات وحالات تصوير شاشة الاختبار ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وتجاه الطلبة المتجاوزين حيث سيلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وسترفع مخالفاتهم للجهات الرسمية ، إضافة لبعض المشكلات التقنية الطفيفة ، التي تم معالجتها ، دون تأثير على سير الاختبارات في الوقت المحدد لها سلفاً.
وأعربت الهيئة عن تقديرها للطلاب على ما أبدوه من تعاون وجدية، وقدرة على التعامل مع منصة الاختبار، والتقنيات التكنولوجية بسهولة ويسر ، مبينة أنها تعاملت بنجاح على مدى الأيام الماضية مع استفسارات الطلبة الذين واجهوا بعض المشكلات التقنية في تثبيت المنصة أو تنفيذ الاختبار التجريبي عن بُعد ، مضيفة أنه ستجرى الاختبارات خلال هذا الشهر للطلبة الذين واجهتهم إشكاليات تقنية.

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