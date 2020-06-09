احدث الأخبار

أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة
منطقة الجوف
 دواء للسرطان يساعد مرضى كورونا على تخطي “أخطر الأعراض”
أبرز المواد
 التعليم التقني تتراجع عن إنشاء فرع مستقل بظهران الجنوب ودراسة لافتتاح كلية للبنات
منطقة عسير
 مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية
منطقة عسير
 “سكني”: 100 ألف وحدة سكنية تحت التنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وبنسب إنجاز متقدمة
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 “موهبة” تعلن حصول طلابها على 10 جوائز دولية في أولمبيادات الرياضيات الآسيوي الباسيفيكي
أبرز المواد
 مسؤول: خمس الإيرانيين أصيبوا بكورونا
أبرز المواد
 التقاعد: لا علاقة لنا بالمحافظ الادخارية المخصصة للمتقاعدين
أبرز المواد
 مجموعة العشرين تسعى إلى تعزيز المرونة الدولية لمواجهة الأزمات من خلال البنية التحتية
أبرز المواد
 المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد اجتماعه الاستثنائي ( عن بُعد )
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم : أكثر من 200 ألف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح
أبرز المواد
أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة

أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة

منطقة الجوف
دواء للسرطان يساعد مرضى كورونا على تخطي “أخطر الأعراض”

دواء للسرطان يساعد مرضى كورونا على تخطي “أخطر الأعراض”

أبرز المواد
التعليم التقني تتراجع عن إنشاء فرع مستقل بظهران الجنوب ودراسة لافتتاح كلية للبنات

التعليم التقني تتراجع عن إنشاء فرع مستقل بظهران الجنوب ودراسة لافتتاح كلية للبنات

منطقة عسير
مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية

مدني عسير يحذر من هطول أمطار رعدية

منطقة عسير

أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة

أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة
http://almnatiq.net/?p=872754
المناطق - الجوف

أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب عدد 77 وحدة إنارة وعدد 69 عمود إنارة جديد بقدرة 205 وات بتقنية (LED)، بطريق خالد بن الوليد رضي الله عنه، يأتي ذلك في إطار جهودها لإستكمال تنفيذ الخدمات البلدية في المنطقة ولترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع، بزيادة الاعتماد على وحدات الإنارة الموفرة للطاقة بهدف خفض معدلات استهلاك الطاقة.
وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للتشغيل والصيانة المهندس أحمد بن موسى العيسى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتي يجري تنفيذها بدعم من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، تضمنت تطبيق المعايير العالمية في تصميم الإنارة الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين .
كما تم إستخدام وحدات الإنارة (LED) الموفرة والتي ثبت تميزها في ترشيد الطاقة بنسبة تجاوزت 55% من القدرة الكهربائية والتي تصل إلى ضعف شدة إنارة وحدات الإنارة بالهالوجين، فضلاً عن كفاءة عمل هذه النوعية من الوحدات في الأجواء الممطرة والعواصف الترابية بما يتلاءم وأجواء المملكة ويجعلها أكثر أماناً وأقل خطورة من وسائل الإنارة التقليدية، إلى جانب أن تقنية وحدات الإنارة LED تعمل مع القدرات الكهربائية المختلفة، ويصل عمرها الافتراضي لأكثر من 50 ألف ساعة بمعدل 12 ساعة يومياً، كما أنها تعطي إضاءة مريحة للعين وغير مضرة.
وأشار العيسى إلى نجاح أمانة الجوف في تجربتها لترشيد الطاقة المستخدمة في إنارة الشوارع والميادين والتي بدأ العمل فيها قبل مايقارب العامين و شملت تركيب مايزيد على 92000 وحدة إنارة بتقنية LED.

روابط ذات صلة

رئيس بلدية القريات يتفقد المشاريع ويذلل العقبات ويؤكد على الإنجاز والجودة

رئيس بلدية القريات يتفقد المشاريع ويذلل العقبات ويؤكد على الإنجاز والجودة
البيئه بمنطقة الجوف يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

البيئه بمنطقة الجوف يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بالوكلاء تأكيد تطبيق احترازات العمل في جميع الإدارات

أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بالوكلاء تأكيد تطبيق احترازات العمل في جميع الإدارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*