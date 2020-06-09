أمانة الجوف تُنير طريق خالد بن الوليد بـ 77 وحدة إنارة موفرة للطاقة

المناطق - الجوف

أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب عدد 77 وحدة إنارة وعدد 69 عمود إنارة جديد بقدرة 205 وات بتقنية (LED)، بطريق خالد بن الوليد رضي الله عنه، يأتي ذلك في إطار جهودها لإستكمال تنفيذ الخدمات البلدية في المنطقة ولترشيد استهلاك الطاقة في إنارة الشوارع، بزيادة الاعتماد على وحدات الإنارة الموفرة للطاقة بهدف خفض معدلات استهلاك الطاقة.

وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للتشغيل والصيانة المهندس أحمد بن موسى العيسى أن خطط ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتي يجري تنفيذها بدعم من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان ، تضمنت تطبيق المعايير العالمية في تصميم الإنارة الحديثة في جميع شبكات إنارة الشوارع والميادين .

كما تم إستخدام وحدات الإنارة (LED) الموفرة والتي ثبت تميزها في ترشيد الطاقة بنسبة تجاوزت 55% من القدرة الكهربائية والتي تصل إلى ضعف شدة إنارة وحدات الإنارة بالهالوجين، فضلاً عن كفاءة عمل هذه النوعية من الوحدات في الأجواء الممطرة والعواصف الترابية بما يتلاءم وأجواء المملكة ويجعلها أكثر أماناً وأقل خطورة من وسائل الإنارة التقليدية، إلى جانب أن تقنية وحدات الإنارة LED تعمل مع القدرات الكهربائية المختلفة، ويصل عمرها الافتراضي لأكثر من 50 ألف ساعة بمعدل 12 ساعة يومياً، كما أنها تعطي إضاءة مريحة للعين وغير مضرة.

وأشار العيسى إلى نجاح أمانة الجوف في تجربتها لترشيد الطاقة المستخدمة في إنارة الشوارع والميادين والتي بدأ العمل فيها قبل مايقارب العامين و شملت تركيب مايزيد على 92000 وحدة إنارة بتقنية LED.