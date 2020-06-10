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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=872768
المناطق - الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعددٍ من متنزهات المنطقة ، أرتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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