أمطار على منطقة الباحة

المناطق - الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بني حسن والقرى والمندق والمخواة وغامد الزناد وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها ، وعددٍ من متنزهات المنطقة ، أرتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .