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المملكة: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس

المملكة: تعافي أسواق النفط يتطلب التزام جميع الأعضاء بعمل ملموس
http://almnatiq.net/?p=872792
المناطق_الرياض

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن تعافي أسواق النفط يتطلب إشراك جميع الأعضاء والتزامهم بعمل ملموس.

وأكد في لقاء خاص مع التلفزيون الجزائري مساء أمس الثلاثاء، أن تقارب الرؤى بين السعودية وروسيا كان له أثر إيجابي في التوصل إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 9.6 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو المقبل، في الاجتماع الوزاري لدول أوبك بلس السبت الماضي.

وتوقع أن يحقق هذا الاتفاق نتائج إيجابية.وقال: لاحظنا ظاهرة جديدة خلال الاجتماع الأخير تتمثل في اعتراف من بعض الأعضاء بأنها لم تلتزم باتفاق خفض الإنتاج لكن لديها الرغبة في تعويض ذلك والالتزام صراحة بتخفيضات مستقبلية.

وأضاف: نعمل على تحييد كل تسييس للاتفاقات ونتفهم ظروف كل عضو. نحاول الاستفادة من خبرات الماضي في التعاون المشترك وتعزيز الثقة داخل المنظمة.

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