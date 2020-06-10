الدولار يتراجع في ظل حالة توتر قبل قرار المركزي الأمريكي

تراجع الدولار مقابل معظم العملات اليوم الأربعاء في ظل بعض التكهنات بأن مجلس الاحتياطي

الاتحادي قد يتخذ خطوات لكبح ارتفاع في عائدات السندات في الآونة الأخيرة ضمن قرار على صعيد السياسة النقدية يصدر في وقت لاحق من اليوم.

وواصل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي موجة صعود في الآونة الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي واصل فيه المستثمرون ترحيبهم باستئناف الأنشطة الاقتصادية في كلا البلدين عقب رفع قيود فيروس كورونا.

والتركيز الرئيسي على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي يُختتم في وقت لاحق اليوم.

وبينما من المستبعد وقوع تغييرات كبيرة، فإن ارتفاع العائدات في الآونة الأخيرة دفع الدولار للصعود بسبب تنامي مؤشرات على أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش ببطء من صدمة الأزمة الصحية، على الرغم من أن حدوث تعاف شامل ما زال أمرا بعيدا.

ونزل الدولار إلى 107.54 ين اليوم عقب انخفاضه 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومقابل الجنيه الاسترليني، تراجعت العملة الأمريكية إلى 1.2760 وهو أدنى مستوى منذ 12 مارس آذار.

كما تراجع الدولار قليلا إلى 0.9495 فرنك سويسري، مقتربا من أدنى مستوى منذ مارس آذار.

وارتفع اليورو 0.22 بالمئة إلى 1.1364 دولار. ومقابل الاسترليني، بلغت العملة الموحدة 88.99 بنس.

وتواصل المخاوف بشان إحراز تقدم في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلحاق الضرر باليورو والاسترليني.

وصعد الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6995 دولار أمريكي، مقتربا من أعلى مستوى في 11 شهرا. كما صعد الدولار النيوزيلندي صوب أعلى مستوى منذ أواخر يناير كانون الثاني.