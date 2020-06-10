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تحقيقات تكشف: البشير أكبر تاجر «عملة» في السودان!

تحقيقات تكشف: البشير أكبر تاجر «عملة» في السودان!

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تحقيقات تكشف: البشير أكبر تاجر «عملة» في السودان!

تحقيقات تكشف: البشير أكبر تاجر «عملة» في السودان!
http://almnatiq.net/?p=872812
المناطق_وكالات

كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة إزالة التمكين في السودان أمس الثلاثاء ان الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير كان أكبر تاجر عملة في البلاد بعد الكشف عن حساب دولاري ومجموعة من شركات الصرافة التي تعمل وتدار من قبل تابعين للنظام السابق.

وأعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية.

وقال سليمان للصحافيين: فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية.

وفي ديسمبر الماضي، دين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.

ومنذ الإطاحة بالبشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99%، وفق إحصاءات رسمية.

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