“البيئة” تطرح 9 سدود بعسير للاستثمار أو التأجير

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أفادت مصادر، بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت في طرح 9 سدود في منطقة عسير على المستثمرين المحليين والدوليين، للاستثمار أو التأجير

وتضمنت الفرص المتاحة للاستثمار أو التأجير في السدود التسعة، إنشاء متنزهات سياحية تطل على هذه السدود، وإنشاء مقاهٍ ومطاعم، وإنشاء مدن ألعاب وترفيه، وإنشاء محطات تنقية وتحلية المياه الجوفية والسطحية

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن طرح 9 سدود بمنطقة عسير للمستثمرين للمنافسة عليها، يأتي ضمن نهج الوزارة في الشراكة مع الهيئات والمؤسسات المختلفة بالقطاعين العام والخاص