الاختبار التحصيلي..مطالب بالعدالة أو إلغاء الاختبار

المناطق-الرياض

مع انتهاء الاختبار التحصيلي المقرر عن بعد لخريجي الثانوية العامة لهذا العام 1441هـ ، خرجت موجة غضب على مستوى الطلاب والطالبات المختبرين من صعوبة الاختبار الذي قالوا أنه جاء من خارج التجميعات التي اعتمد عليها بالمراجعة.

والبعض الأخر كان غضبهم موجه ضد رصد عدد كبير من التجاوزات والغش في الاختبار التي بسببها سيحرم الكثير من المجتهدين حقهم.

وعبّر المئات من الطلاب على موقع “تويتر”عن غضبهم الشديد، حيال ما حدث بشأن الغش وتسريب بعض أسئلة الاختبار التحصيلي، معتبرين أن الجهد الكبير الذي بذلوه في الدراسة الفترة الماضية، ذهب دون فائدة.

ودعا الطلاب، هيئة التقويم والتعليم السعودية إلى التدخل من أجل إنهاء مظاهر الغش والرقابة الكافية على الاختبار التحصيلي؛ كي لا تستقبل الجامعات السعودية العام المقبلة، طلبة دون المستوى المطلوب.

كما انتقد البعض الأخر من الطلاب آلية الاختبار مؤكدين أن وضع “44” سؤال كان فيه ضرر كبير، مؤكدين أن عدد الأسئلة وتقسيم الدرجات سيحرم الكثير منهم درجته المستحقة ويمنح الطلاب المتجاوزين بالغش درجات أعلى منهم.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب، كشفت أمس الثلاثاء، أنها رصدت بعض التجاوزات ووجود حالات غش، مؤكدة أنها ستُلغى اختبارات من يثبت تجاوزهم وستُرفع مخالفاتهم للجهات الرسمية.