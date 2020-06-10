“الداخلية”: بدء قبول طالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

المناطق - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) والعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

وأوضحت أن القبول سيكون لحملة الشهادة الجامعية (بكالوريوس) وفق التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية- من خريجي العام الدراسي (1439-1440هـ) والعام الدراسي (1440-1441هـ).

واشترطت للمتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة، وألا يزيد عمره عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) عاماً لجميع التخصصات؛ عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) عاماً، ولائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية، وحائزاً على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة وبتقدير لا يقل عن جيد، وأن يتم معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجتاز جميع الإجراءات والاختبارات المقررة للمفاضلة بين المتقدمين، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو العسكرية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.