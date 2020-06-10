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غدا .. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021” في مؤتمر صحفي “عن بُعد”

غدا .. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021” في مؤتمر صحفي “عن بُعد”

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غدا .. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021” في مؤتمر صحفي “عن بُعد”

غدا .. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021” في مؤتمر صحفي “عن بُعد”
http://almnatiq.net/?p=872873
المناطق - الرياض

في حدث يعد الأبرز في الفترة الحالية، يُعقد يوم غدٍ، مؤتمر صحفيّ “عن بُعد”، لإعلان مسار وتفاصيل رالي داكار السعودية 2021، وذلك بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، ويان لومونيير المدير التنفيذي لمنظمة A.S.O، وديفيد كاستيرا مدير سباق رالي داكار.
وسيعلن خلال المؤتمر الصحفي جميع الإضافات الجديدة التي سيشهدها رالي داكار للمرة الأولى في تاريخه، وكذلك المسار الجديد للرالي ونقطة الانطلاق والنهاية، والعديد من التفاصيل المهمة، وذلك بعد أن حققت النسخة السابقة نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات والأصعدة، وشهدت متابعة إعلامية كبيرة على مستوى العالم، بعد أن تم بث السباق عبر 190 قناة من مختلف بلدان العالم، وتمت تغطيته على أكثر من 1100 موقع إخباري ورياضي.
وكانت المملكة قد شهدت النسخة الأولى من رالي داكار السعودية 2020 خلال الفترة من 5 إلى 17 يناير الماضي، والتي فاز بها متسابق الراليات المخضرم الإسباني كارلوس ساينز بحصوله على المركز الأول عن فئة السيارات، والأمريكي ريك برابك عن فئة الدراجات النارية, فيما حقق التشيلي إغناسيوس كاسالي المركز الأول في فئة الدراجات الرباعية، إضافة إلى فوز الروسي أنردي مارجينوف في فئة الشاحنات، فيما حقق الأمريكي كايسي كوراي المركز الأول في فئة السايد باي سايد.

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