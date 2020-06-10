“البيئة” تحصد شهادة الأيزو العالمية في إدارة نظام استمرارية الأعمال

المناطق - الرياض

حصلت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على شهادة الآيزو العالمية (ISO22301) في إدارة نظام استمرارية الأعمال (BCMS).

وأوضحت الوزارة، أن الإدارة العامة لأمن المعلومات طبقت نظام استمرارية الأعمال، بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات، بهدف ضمان استمرارية واستدامة الخدمات الإلكترونية التي تنتجها الوزارة ضمن نطاق استراتيجية أمن المعلومات في الوزارة.

وأكدت الوزارة، أن نيل شهادة الأيزو في إدارة نظام استمرارية الأعمال، جاء بعد تحديد استراتيجيات وخطط وإجراءات الاستجابة للكوارث والمخاطر المحتملة على الخدمات الإلكترونية، وتحليل وحصر تأثيرات انقطاع الأعمال، وتقييم المخاطر المحتملة وفقاً لمنهجية إدارة المخاطر المعتمدة في الوزارة على 90 خدمة، وتطوير 12 وثيقة، كما تم تصميم واختبار سيناريوهات استعادة بعض الخدمات الحساسة وفقاً لإجراءات تم تصميمها والاتفاق عليها مسبقاً مع الإدارة المعنية في إطارات زمنية محددة، كما تم تدريب واختبار كامل النظام.

وتعتبر شهادة إدارة استمرارية الأعمال، إثبات على مدى التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة، بأعلى مستويات الموثوقية في خدماتها وفقاً للمعيار الدولي لإدارة نظام استمرارية الأعمال (BCMS) الذي تم تطويره لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة.

يذكر، أن المنظمة الدولية للمواصفات القياسية”ISO” ، تمنح شهادة الاعتماد لمعيار نظام استمرارية الأعمال، للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، من خلال وضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية، التي تبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث التقنية لأدنى مستوى وتوفر المتطلبات اللازمة لضمان استمرارية العمل وفاعليته في أوقات الأزمات، والحد من احتمالات اختراق الأنظمة أو اختلالها أو وقوع تلف في المخزونات أو الممتلكات.