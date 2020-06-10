عملية نوعية ودقيقة لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض بمستشفى خميس مشيط العام

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نجح فريق طبي متخصص بمستشفى خميس مشيط العام، في إجراء عملية نوعية لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض عمره ١٥ عام تعرض لحادث مروري ؛ حيث أظهرت الأشعة وجود كسر في الفقرة العنقية الخامسة مع وجود شلل في الأطراف الأربعة ومعدل قوة الأطراف صفر من خمسة .

وأوضحت صحة عسير أنه أجري للمريض عملية جراحية عاجلة ودقيقة لإزالة الفقرة الخامسة مع وضع ” فقرة صناعية ” وتثبيتها بصفيحة معدنية وقد استمرت العملية قرابة أربع ساعات ونصف.

ورأس الفريق الطبي استشاري المخ والأعصاب بمدينة الملك فيصل الطبية بالمناطق الجنوبية رئيس القسم الدكتور أحمد عسيري بمشاركة الدكتور مشعل القحطاني والدكتور محمد صبيح أخصائي جراحة مخ وأعصاب ، وباقي الفريق الطبي، فيما رأس فريق التخدير الدكتور منصور وشارك معه فريق التخدير .

ولا يزال المريض – نسأل الله له الشفاء – يتلقى العلاج بالمستشفى وهناك تحسن ملحوظ في قوة حركة الأطراف بمعدل ٢ من ٥ ، مع استقرار عام على مستوى الوعي ،وكذلك على مستوى العلامات الحيوية وبدء المريض بالأكل وشرب السوائل .