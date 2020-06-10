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بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية

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بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية

بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=872884
القطيف - المناطق

أغلقت بلدية محافظة القطيف، مؤخرا “مركز تسوق” لمخالفته الاشتراطات الصحية والنظامية، وذلك لوجود آثار قوارض في صالة العرض.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن الفرق الرقابية في البلدية وضمن جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية تم رصد مخالفة “مركز تسوق” للاشتراطات الصحية، إضافة إلى وجود بقايا مخلفات فئران في العديد من المواقع، وتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحقه، مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من تفشي فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأبان بأن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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