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حشرات العالم في خطر.. و”مخرج وحيد” من الأزمة

حشرات العالم في خطر.. و”مخرج وحيد” من الأزمة
http://almnatiq.net/?p=872892
المناطق - الرياض

حذرت منظمات أوروبية معنية بشؤون البيئة والتنوع الحيوي، من تراجع أعداد الحشرات في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ازدياد استخدام المبيدات الحشرية على نطاق واسع في الزراعة.

وقالت منظمة “فرندز أوف ذي إيرث يوروب” ومعهد “هاينريتش بول”، إن أكثر من 40 بالمئة من أنواع الحشرات تشهد تراجعا في أعدادها في كل أنحاء العالم.

وجاء التحذير من المنظمتين الأوروبيتين بعد أن نشرا “أطلس الحشرات”، الذي دان استخدام المبيدات الحشرية ودعا إلى خفض الاعتماد عليها بنسبة 80 بالمئة بحلول عام 2030 في الاتحاد الأوروبي.

وأشار “أطلس الحشرات” على سبيل المثال، أن واحدا من كل 10 أنواع من الفراشات والنحل في العالم مهدد بالانقراض في أوروبا.

واستنكر الأطلس استخدام المزارع غير العضوية أكثر من 4 ملايين طن من المبيدات الكيمياوية كل عام في أنحاء العالم.

وفي 20 مايو الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية إستراتيجيتين جديدتين للتنوع البيولوجي وجودة الأغذية الأوروبية، واقترحت خفض استخدام مبيدات الحشرات إلى النصف بحلول عام 2030.

لكن وفقا لهاتين المنظمتين غير الحكوميتين، فإن هذا الالتزام الذي لم يناقشه البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بعد غير كاف.

وقالت باربرا أونموسيغ رئيسة معهد “هاينريتش بول” في بيان: “يجب إعادة صياغة السياسة الزراعية المشتركة من أجل تقديم مساهمة ملموسة وحاسمة لزراعة تحترم الحشرات والمناخ” على حد سواء.

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