احدث الأخبار

توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة
منوعات
 المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز يحتفيان باليوم العالمي للأرشيف
أبرز المواد
 “الصحة” تصدر دليل “كيف أحمي نفسي من كورونا؟”
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تشارك في ندوة يقيمها اليونسكو عن بعد ببيروت 
المنطقة الشرقية
 غدا .. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021” في مؤتمر صحفي “عن بُعد”
أبرز المواد
 “البيئة” تحصد شهادة الأيزو العالمية في إدارة نظام استمرارية الأعمال
محليات
 عملية نوعية ودقيقة لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض بمستشفى خميس مشيط العام
منطقة عسير
 “الداخلية”: بدء قبول طالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين
أبرز المواد
 حساب المواطن: أكثر من 75 مليار ريال إجمالي الدفعات
أبرز المواد
 قرارات جديدة صارمة في الصين بشأن الخفافيش وآكل النمل الحرشفي
أبرز المواد
 دراسة تكشف فصيلة الدم الأكثر مقاومة لكورونا
أبرز المواد
توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة

توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة

منوعات
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز يحتفيان باليوم العالمي للأرشيف

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز يحتفيان باليوم العالمي للأرشيف

أبرز المواد
“الصحة” تصدر دليل “كيف أحمي نفسي من كورونا؟”

“الصحة” تصدر دليل “كيف أحمي نفسي من كورونا؟”

أبرز المواد
بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية

بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية

المنطقة الشرقية

توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة

توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة
http://almnatiq.net/?p=872901
المناطق _ عنيزة

في اطار سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة لنشر معارف وعلوم الزراعات الحديثة والمقننة والمتنوعة وبناء شراكات مع النماذج الناجحة والاستفادة منها في تطوير العمل الإرشادي تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة ومزرعة الكعيدية بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم لتكون حقل ارشادي يستفاد منه للمزارعين كافة في نشر الوعي والثقافات الزراعية الصحيحة .
وصرح سعادة المهندس سلمان بن جارالله الصوينع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم ان هذه الخطوة تأتي في اطار العمل التكاملي ما بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال اختيار النماذج الناجحة والاستفادة من التجارب الحقلية المتميزة وبناء القنوات الإرشادية المتنوعة وفق التوجيه الدائم لمعالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي ومعالي نائبة يحفظهم الله كما كان لإهتمام سعادة وكيل الوزارة للزراعة المهندس احمد العيادة دور كبير في تسريع التوقيع على الإتفاقية ودعمها لتكون احد دعائم الارشاد الزراعي
كما اشار سعادته الى انه سيكون هناك بإذن الله نماذج مشابهة في المنطقة بما سينعكس ايجاباً على الجانب الارشادي الزراعي وتنوع المخرجات للقطاع الزراعي وتعظيم المردود الاقتصادي للمزارعين

روابط ذات صلة

ضبط كوكايين بثلاثة أرباع تريليون دولار في براميل أناناس

ضبط كوكايين بثلاثة أرباع تريليون دولار في براميل أناناس
الكمامة والحر.. حل ياباني لمعضلة صيف كورونا

الكمامة والحر.. حل ياباني لمعضلة صيف كورونا
مخاوف علمية من إنتاج لقاح ل«كورونا» قبل إتمام التجارب السريرية

مخاوف علمية من إنتاج لقاح ل«كورونا» قبل إتمام التجارب السريرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*