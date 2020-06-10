توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة

المناطق _ عنيزة

في اطار سعي وزارة البيئة والمياه والزراعة لنشر معارف وعلوم الزراعات الحديثة والمقننة والمتنوعة وبناء شراكات مع النماذج الناجحة والاستفادة منها في تطوير العمل الإرشادي تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة ومزرعة الكعيدية بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم لتكون حقل ارشادي يستفاد منه للمزارعين كافة في نشر الوعي والثقافات الزراعية الصحيحة .

وصرح سعادة المهندس سلمان بن جارالله الصوينع مدير عام فرع الوزارة بمنطقة القصيم ان هذه الخطوة تأتي في اطار العمل التكاملي ما بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال اختيار النماذج الناجحة والاستفادة من التجارب الحقلية المتميزة وبناء القنوات الإرشادية المتنوعة وفق التوجيه الدائم لمعالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي ومعالي نائبة يحفظهم الله كما كان لإهتمام سعادة وكيل الوزارة للزراعة المهندس احمد العيادة دور كبير في تسريع التوقيع على الإتفاقية ودعمها لتكون احد دعائم الارشاد الزراعي

كما اشار سعادته الى انه سيكون هناك بإذن الله نماذج مشابهة في المنطقة بما سينعكس ايجاباً على الجانب الارشادي الزراعي وتنوع المخرجات للقطاع الزراعي وتعظيم المردود الاقتصادي للمزارعين