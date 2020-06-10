احدث الأخبار

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق التنمية العقارية
أبرز المواد
 المشاكل التقنية والغش في الاختبار التحصيلي لم تحقق العدالة وحرمت الطلاب من تكافؤ الفرص .. فهل يلغى الاختبار؟
أبرز المواد
 أمير القصيم يرأس “عن بعد” جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة
منوعات
 المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز يحتفيان باليوم العالمي للأرشيف
أبرز المواد
 “الصحة” تصدر دليل “كيف أحمي نفسي من كورونا؟”
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق مركزا تجاريا بسبب القوارض ومخالفة الاشتراطات الصحية
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تشارك في ندوة يقيمها اليونسكو عن بعد ببيروت 
المنطقة الشرقية
 غدا .. الكشف عن تفاصيل “رالي داكار السعودية 2021” في مؤتمر صحفي “عن بُعد”
أبرز المواد
 “البيئة” تحصد شهادة الأيزو العالمية في إدارة نظام استمرارية الأعمال
محليات
 عملية نوعية ودقيقة لاستبدال الفقرة الخامسة لمريض بمستشفى خميس مشيط العام
منطقة عسير
 “الداخلية”: بدء قبول طالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين
أبرز المواد
أمير تبوك يستقبل مدير صندوق التنمية العقارية

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق التنمية العقارية

أبرز المواد
المشاكل التقنية والغش في الاختبار التحصيلي لم تحقق العدالة وحرمت الطلاب من تكافؤ الفرص .. فهل يلغى الاختبار؟

المشاكل التقنية والغش في الاختبار التحصيلي لم تحقق العدالة وحرمت الطلاب من تكافؤ الفرص .. فهل يلغى الاختبار؟

أبرز المواد
أمير القصيم يرأس “عن بعد” جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية

أمير القصيم يرأس “عن بعد” جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية

أبرز المواد
توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة

توقيع اتفاقية شراكة بين فرع وزارة البيئة بالقصيم ومزرعة الكعيدية بعنيزة

منوعات

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق التنمية العقارية

أمير تبوك يستقبل مدير صندوق التنمية العقارية
http://almnatiq.net/?p=872913

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بمنطقة تبوك المهندس عبدالعزيز مقبل العنزي بمناسبة تكليفه مديرا للصندوق بالمنطقة . وفي بداية اللقاء هنأ سموه المهندس العنزي متمنيا له التوفيق في مهام عمله الجديد
واطلع سموه على تقرير مفصل عن اعمال الصندوق بالمنطقة وما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بمنطقة تبوك والمحافظات التابعة لها. مثنياً سموه على جهود جميع العاملين بالصندوق العقاري بالمنطقة وعلى ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم وأهالي المنطقة، منوهاً سموه بما يقدمه صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من جهود لخدمة الوطن في ظل دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ .
من جهته أعرب المهندس العنزي ، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يلقاه فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه لتقديم أفضل الخدمات .

روابط ذات صلة

المشاكل التقنية والغش في الاختبار التحصيلي لم تحقق العدالة وحرمت الطلاب من تكافؤ الفرص .. فهل يلغى الاختبار؟

المشاكل التقنية والغش في الاختبار التحصيلي لم تحقق العدالة وحرمت الطلاب من تكافؤ الفرص .. فهل يلغى الاختبار؟
أمير القصيم يرأس “عن بعد” جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية

أمير القصيم يرأس “عن بعد” جلستي مجلس المنطقة الأولى والثانية من الدورة الثانية
المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز يحتفيان باليوم العالمي للأرشيف

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ودارة الملك عبدالعزيز يحتفيان باليوم العالمي للأرشيف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*