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فريق تطوعي مع قادة المدارس يسلم شهادات الثانوية العامة بأملج

فريق تطوعي مع قادة المدارس يسلم شهادات الثانوية العامة بأملج
http://almnatiq.net/?p=872916
أملج _ فايز السميري

بدأت المدارس الثانوية للبنين والبنات بمحافظة أملج اعتباراً من ١٦ إلى ١٩ /١٤٤١/١٠ من تسليم شهادات الثانوية العامة للخريجين للعام الدراسي الحالي ١٤٤٠-١٤٤١هـ بتعاون من فريق تطوعي تحت إشراف مكتب التعليم بأملج ومتابعة من مدير مكتب تعليم أملج هاشم محمد ناصر الشريف، وشمل الفريق التطوعي كلا من نبيل عبدالواحد الضبعاني
ورياض سليم السناني
ولطفي محمد العلاطي
وسليمان عليثه الجهني
وسط اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا»، وتقسيم الطلاب على عدة أيام أثناء تسليم الشهادات، وإلزامهم بلبس الكمامات والقفازات، والتباعد أثناء الدخول والخروج، والتقيد بالمواعيد المحددة وعدم التجمع.

من جهة اخرى قدم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ابراهيم العُمري شكره وتقديره للقيادات المدرسية وللفريق التطوعي على تقيدهم بالوقت المحدد وفق جدول التسليم والتزامهم بالاحترازات الصحية منوهاً بجهود فريق تطوعي تعليم تبوك والمحافظات في تنظيم أعمال التسليم.

 

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