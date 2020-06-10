أمانة عسير تنهي 99% من مشاريع السفلته و الإنارة في 4 مخططات بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال

المناطق _ عسير

أنهت أمانة منطقة عسير نحو 99% من أعمالها بمشروع سفلتة وارصفة وانارة أربع مخططات بقيمة اجمالية بلغت 12.175.850 مليون ريال صرح بذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مبينا بأن أعمال السفلتة و الانارة شملت مخططات القارية و الجليحة و ال علي و المسقي .

وقال الحميدي أن هذه المشاريع التي تم اعتمادها من قبل الأمانة تسير وفقا للخطة والاستراتيجية التي تم وضعها لأنهائها وفقا للعقود المعتمدة .

مشددا على ان الأمانة حريصة على تقديم أفضل خدمة ممكنة لافتا الى أن وكالة التعمير و المشاريع بالأمانة تقوم بعمل التصاميم اللازمة , فضلا عن أعمال الدراسات والتصاميم , والتقييم بهدف الارتقاء بالخدمات البلدية في كافة أنحاء منطقة عسير في ظل دعم و متابعة من قبل سمو امير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .