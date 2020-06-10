تعليم الشرقية يهنئ أمير المنطقة ونائبه على نتائج اولمبياد باسفيك

الدمام _ عبدالله السعيدي

رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بمناسبة حصول أبناء وبنات المملكة من الموهوبين على سبع ميداليات وثلاث شهادات تقدير في اختبار أولمبياد اسيا والمحيط الهادي 2020 م .(Mathematics Olympiad Asian Pacific) الثاني والثلاثين والذي عُقد إفتراضياً (عن بعد). حيث أعلنت النتائج من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهوبة ” الأسبوع الماضي .حيث شارك في الاولمبياد 337 طالباً يمثلون 38 دولة ، وأضاف الشلعان ، أن المملكة بحمد الله قفزت للمركز الخامس عشر في مسابقة APMO)) ،مشيراً إلى نصيب المنطقة الشرقية 4 جوائز منها مداليتين برونزية وشهادتي تقدير .

وأكد الشلعان أن توجيهات سمو امير المنطقة وسمو نائبه كانا لها بالغ الأثر في دعم الموهبة والابداع في تعليم المنطقة الشرقية لتحقيق الطموحات وللوصول على الأهداف المنشودة، معرباً عن عظيم الشكر والعرفان لسموهما باسم اسرة التعليم علىالجهود الدائمة والرعاية التي نقطف اليوم بعضاً من ثمارها اليوم . وتابع أن حصدالطالب سلمان عبدالله المطراش ووشقيقهالطالب نزاف خضر الغامدي على مداليات بروزنزية في اولبياد عريق بمشاركة ضخمة من 88 دولة وحصول محمد حسين الدبيسي والطالبة ثناء بنت خالد الحيدري على شهادات تقدير يؤكد هذا الدور الريادي والمتميز لهما ،مشيداً بالاهتمام الابوي لسموه وسمو نائبة كل موهبة وطاقة شابة سعودية تخدم مستقبل هذا الوطن العظيم الذي يولي اهتمامه وحرص لكل مواطن ، وأوضح أننا نستشعر اليوم نتائج ذلك التحفيز والرعاية الكريمة بروح وطنية خالصة قادتنا جميعا للسعي دون كلل لتحقيق التميز فهما من يصنع الإنجاز في كل مكتسبات المنطقة الشرقية والتميز لاسيما في قطاع التعليم ويدعمان كل تميز .

وقال الشلعان، أن النجاحات المتلاحقة في التعليم تأتي بعد عمليات تطويرية دائمة يقودها معالي وزير التعليم د. حمد ال الشيخ بتخطيط محكم واليات واضحة لرفع مستوى التعليم في المملكة وتحسين نواتج التعلم وتطوير اليات ووسائل التعليم والتعلم وطرائقه ، حيث بات الجميع يلمس القفزات الكبيرة في المسابقات الدولية والأولمبياداتالمرموقة

واثنى الشلعان على الشراكة الاستراتيجيةبين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع التي ساهمت بشكل كبير في تأهيل الطلاب والطالبات الموهوبين في كافة انحاء المملكة