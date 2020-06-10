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سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
http://almnatiq.net/?p=872933
الدمام _ فتحية عبدالله

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي.
ونوه سموه بجهود فرع الهيئة، في نشر الوعي، وتحفيز المجتمع على الالتزام بالتوجيهات والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية، مبنياً سموه أهمية العمل على تعزيز الجهود التوعوية، والحرص على تنويع البرامج والمبادرات، بما يضمن الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، والتأثير فيهم، والاستفادة من التقنية في تعزيز مفاهيم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بما يعزز معرفة المجتمع بهذه الإجراءات، مشيداً سموه بجهود الفرع ومساهمته مع بقية القطاعات عبر البرامج والمبادرات المجتمعية، متمنياً سموه لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء مهام عملهم.
من جهته أعرب من جانبه أعرب مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، عن شكره باسمه وباسم منسوبي الفرع لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر، لأعمال الفرع، وحرصهما على تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتحقيق التكامل بما يخدم المجتمع.

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