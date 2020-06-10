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رئيس أركان الجيش المصري: قواتنا في أعلى جاهزية لمواجهة كافة المخاطر

رئيس أركان الجيش المصري: قواتنا في أعلى جاهزية لمواجهة كافة المخاطر
http://almnatiq.net/?p=872962
المناطق - وكالات

قال رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد، الأربعاء، إن قوات بلاده في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

وجاءت تصريح فريد خلال لقائه مع القادة والضباط والجنود في المنطقة الغربية العسكرية، المحاذية للحدود مع ليبيا.

وأشار فريد، بحسب بيان أورده المتحدث العسكري المصري، إلى أن الجيش مستعد “لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وصون مقدسات وتأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وذلك بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا”.

وشدد على أن “القوات المسلحة المصرية تزداد قوة يوما بعد يوم، في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها”.

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