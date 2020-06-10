رئيس جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات بتكليف عمداء ومشرفي وحدات ومراكز وإدارات في الجامعة

المناطق _ الجوف

ضمن التطوير المستمر والحراك المتواصل الذي تشهده جامعة الجوف في سبيل تحقيق أهدافها وأداء رسالتها الوطنية في مختلف المجالات، أصدر رئيس الجامعة المكلف أ. د/بدر بن كريم الزارع، عدداً من القرارات الإدارية اشتملت على تكليف عمداء ومشرفي مراكز ومديري إدارات ووحدات في الجامعة، وجاءت القرارات على النحو التالي:

١/ تعيين الدكتور مرزوق بن أحمد السهيل عميداً لكلية الشريعة والقانون.

٢/ تكليف الدكتور ماجد بن أحمد الفياض بالقيام بأعمال عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالإضافة إلى عمله.

٣/ تكليف الدكتورة سلطانة بنت ملاح الرويلي مشرفاً على وحدة المسؤولية المجتمعية.

٤/ تكليف الدكتورة أسماء بنت ماجد العناد مشرفاً على مركز النشر العلمي بالإضافة إلى عملها.

٥/ تكليف الدكتور عبدالله بن حويلان الشراري مشرفاً على إدارة المؤتمرات والندوات.

٦/ تكليف الدكتور ناصر بن عويد الشمري أميناً للمجلس العلمي بالإضافة إلى عمله.

٧/ تكليف الدكتور عبدالله بن غانم الحربي مشرفاً على إدارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي بالإضافة إلى عمله.

٨/ تكليف الدكتورة رؤى بنت عبدالله الجعفري مشرفاً على إدارة الابتعاث.

٩/ تكليف الدكتورة نعيمة بنت فهد المويشير مشرفاً على وحدة المعيدين والمحاضرين بالإضافة إلى عملها.

١٠/ تكليف الدكتور نبيل بن خليف الرويلي مشرفاً على وحدة دعم ومساندة الباحثين بالإضافة إلى عمله.

١١/ تكليف الدكتور محمد بن لافي اللويش مشرفاً على مركز تنمية المهارات بالإضافة إلى عمله.

١٢/ تكليف الدكتور زياد بن هايل العنزي مديراً للمختبر المركزي.

١٣/ تكليف الدكتور مرزوق بن أحمد السهيل مشرفاً على وحدة الأمن الفكري بالإضافة إلى عمله.

١٤/ تكليف الأستاذ جميل بن فرحان اليوسف مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام.

كما أصدر رئيس الجامعة المكلف قراراً يقضي بدمج إدارة العلاقات العامة والمركز الجامعي للإعلام والاتصال في إدارة واحدة ويكون مسماها إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالإضافة إلى قرارات بتغيير مسميات وحدات العلاقات العامة والمركز الجامعي للإعلام والاتصال في مجمعات كليات البنات في كل من سكاكا والقريات وطبرجل ليكون مسماها وحدة العلاقات العامة والإعلام.

وحث الدكتور الزارع، جميع المكلفين على بذل كل ما بوسعهم من جهود والعمل على تطوير المواقع التي تحملوا مسؤوليتها؛ ليسهموا في مسيرة جامعتهم وخدمة وطنهم وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الله التي تقدم كل سبل الدعم والتوجيه المستمر للجامعة.