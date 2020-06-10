36521 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات الجوف خلال شهر رمضان المبارك

المناطق _ الجوف

استقبلت أقسام الإسعاف والطوارئ في تسعة مستشفيات بمنطقة الجوف خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1441هـ ما يزيدعلى 36521 مراجعاً وقدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية ، حسب الحالة المرضية .

وراجع مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا العدد الأكبر بواقع 6848 مراجعاً , وقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الأميرمتعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا 6683 مراجعا , وراجع قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل العام بمحافظة طبرجل 5829 مراجعا ، وبلغعدد المراجعين لإسعاف مستشفى صوير العام 3847 مراجعا , وعدد مراجعي إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكابواقع 3673 مراجعا.

فيما بلغ عدد مراجعي إسعاف مستشفى ميقوع العام 3461 , وراجع إسعاف مستشفى دومة الجندل العام بمحافظة دومة الجندل 3176 مراجع , وفي مستشفى أبو عجرم العام راجع الإسعاف 1774 , أما إسعاف مستشفى الإرادة للصحة النفسية فقد راجعة خلال شهررمضان الماضي 1230 مراجعا.

وتم خلال مراجعتهم تقديم الخدمات الطبية المختلفة والعناية الصحية .