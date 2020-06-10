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صور أقمار صناعية في ووهان تظهر أن كورونا قد يكون بدأ بصيف 2019.. والصين ترد

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صور أقمار صناعية في ووهان تظهر أن كورونا قد يكون بدأ بصيف 2019.. والصين ترد

صور أقمار صناعية في ووهان تظهر أن كورونا قد يكون بدأ بصيف 2019.. والصين ترد
http://almnatiq.net/?p=872984
المناطق - وكالات

أظهرت دراسة أولية أجراها باحثون في جامعتي بوسطن وهارفرد أن ارتفاعا كبيرا في نسبة زيارات المستشفيات وعمليات البحث على الإنترنت المتعلقة بأعراض كوفيد-19 من مدينة ووهان الصينية قد تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد قد يكون انتشر منذ أغسطس 2019.

ورُصد هذا الوباء الذي رُبط بفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر، في البداية في سوق هوانان للمأكولات البحرية في ووهان في ديسمبر 2019.

وفي وقت لاحق، تحدث خبراء عن سلف وراثي للفيروس في منتصف نوفمبر 2019.

وأشار تقرير في صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” نقلا عن بيانات حكومية إلى أن أول مريض أو “المريض صفر” يمكن أن يعود إلى 17 نوفمبر.

ويأتي هذا البحث الجديد التي لم ينشر بعد في مجلة علمية، تحت مجال “علم الأوبئة الرقمي” الجديد نسبيا.

وقام فريق بقيادة إيلاين نسويزي في جامعة بوسطن بتحليل 111 صورة ملتقطة من أقمار اصطناعية لووهان بين يناير 2018 وأبريل 2020، كما اكتشف أن عمليات بحث كثيرة عن أعراض مشابهة لأعراض كوفيد-19 أجريت على محرك البحث الصيني “بايدو”.

و رفضت الصين بحثا أجرته كلية الطب بجامعة هارفارد يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد ربما كان ينتشر في الصين في أغسطس من العام الماضي، وذلك استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية لأنماط حركة الدخول والخروج من المستشفيات وبيانات محركات البحث.

ووصفت الصين الدراسة بالسخيفة وقال علماء إنها لا تقدم دليلا مقنعا على متى بدأ التفشي.

وردا على سؤال عن البحث رفضت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، نتائج البحث في إفادة صحفية مقتضبة، الثلاثاء.

وقالت “أعتقد أنه من السخيف، من السخيف للغاية، أن نتوصل إلى هذا الاستنتاج استنادا إلى ملاحظات سطحية مثل الأحجام المرورية”.

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