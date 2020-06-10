أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك وحفل تخريج جامعة فهد بن سلطان

المناطق- تبوك - علي العميري:

تستعد جامعة تبوك وجامعة فهد بن سلطان لاقامة حفل التخرج السنوي لطلاب وطالبات الجامعتين الذي سيرعاه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك .

وتجري الجامعتين حاليا الترتيبات النهائية لحفلي التخرج، حيث ستزفان 8165 طالب وطالبة وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس جامعة تبوك الأستاذ الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك على تشريفه حفل الجامعة الرابع عشر للخريجين خلال الفترة القادمة .

وقال الدكتور الذيابي في تصريح أن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان كما عهدناه يشارك أبناءه طلاب وطالبات جامعة تبوك في كل عام فرحتهم، ويدعم أبناءه بكلماته الأبوية التي يضعونها نبراساً لحياتهم المستقبلية، مما تحتويه من توجيهات سديدة ونصائح قيمة، وتوضيح للدور الذي تقوم به الدولة أعزها الله من أجل المواطن ورفعته، وما تهيؤه له من سبل العيش الكريم، وتوفير التعليم له بجميع مراحله.

وأضاف معاليه إن الجامعة تفخر بتشريفه لحفل طلابها والذي جاء مختلفا هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، موضحاً أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ ( 7715 ) طالباً وطالبة في جميع التخصصات والدرجات العلمية، في المقر الرئيس في تبوك والكليات الجامعية في الفروع.

وقال الذيابي في نهاية تصريحه نشكر لسموه الكريم هذه اللفتة الابوية لابناءه الطلاب، ودعمه المستمر للجامعة ، ومتابعته أعمالها ومشاريعها ، نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الرشيدة. كما رفع الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان مدير جامعة فهد بن سلطان الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان لتشريفه حفل جامعة فهد بن سلطان لتخريج الدفعة الثانية عشر من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجةالبكالوريوس والدفعة السابعة من حملة الماجستير وأوضح الدكتور اللحيدان أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس بلغ 400 طالبا وطالبة لهذا العام وفي برنامج الماجستير بلغ خمسون طالبا وطالبة

وعن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها أفاد الدكتور اللحيدان انه على مستوى البكالوريوس ‏تجاوزنا 2000 خريجا وخريجة وعلى مستوى الماجستير تجاوزنا 200 خريجا وخريجة جميعهم الآن في ميدان العمل يخدمون هذا الوطن بأمانة واقتدار واختتم الدكتور اللحيدان تصريحه بالشكر لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجامعة.