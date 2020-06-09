الدعم التنموي بالرياض تقدم مساعداتها لما يقارب 6 ملايين مستفيد

المناطق - الرياض

كشفت اللجنة المنفذة لمبادرة “الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا ” بمنطقة الرياض مؤخراً عن صرف أكثر من مليون ريال خاصة بزكاة الفطر لهذا العام إلى جانب توزيع الهدايا والمعايدات على 456 مستفيد وذلك ضمن المساعدات المالية والإغاثية والطبية والإرشادية التي قدمتها المبادرة منذ انطلاقتها لما يقارب من 6 ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها .

وكانت اللجنة التي شارك في اعمالها 27 شركة و123 جمعية واكثر من 33 الف متطوع تمكنت خلال الثلاث اشهر الماضية من تسديد فواتير خدمات عامة وتقديم المساعدات الطبية والنقدية وبطاقات التسوق بمبلغ تجاوز 19 مليون ريال وتوزيع اكثر من مليون وجبة غذائية وسلة تموينية و”وجبة افطار خلال شهر رمضان الماضي” و105 طناً من التمور على المستفيدين ، بينما وصل اعداد المستفيدين من برامج التوعية والتدريب الى قرابة المليوني مستفيد بالإضافة الى صيانة مساكن بقيمة 49 الف ريال والمساعدة في شراء منزلين واكمال بناء منزل واحد ليتجاوز اجمالي الدعم الـ 125 مليون ريال .

الجدير بالذكر ان اللجنة التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أ. علي بن حسن العجمي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.