احدث الأخبار

نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني
منطقة حائل
 شرطة عسير : القبض على شخص اعتدى على أحد المقيمين
منطقة عسير
 الإمارات تسجل 603 إصابات جديدة بمرض ” كوفيد 19 ” وشفاء 1277 حالة
أبرز المواد
 بدء الحجز في حي الإعلاميين بمشروع “واحة الدمام”
الاقتصاد
 احتجاجات أمريكا تنقل كورونا.. والضحايا من الحرس الوطني
أبرز المواد
 الدعم التنموي بالرياض تقدم مساعداتها لما يقارب 6 ملايين مستفيد
منطقة الرياض
 أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة تبوك وحفل تخريج جامعة فهد بن سلطان
منطقة تبوك
 أمير منطقة المدينة المنورة يترأس الجلسة الأولى لمجلس المنطقة في دورته الأولى للعام المالي ٢٠٢٠م عبر الاتصال المرئي
منطقة المدينة المنورة
 طالبة بجامعة الملك خالد تبتكر “روبوت” لدعم المناهج الدراسية لأطفال متلازمة داون
منطقة عسير
 رئيس جامعة الجوف المكلف يصدر قرارات بتكليف عمداء ومشرفي وحدات ومراكز وإدارات في الجامعة
منطقة الجوف
 جامعة الملك خالد تعلن نتائج التحويل الداخلي بين التخصصات وتعلن المعدلات التي توقّف عندها
منطقة عسير
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني

نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني

منطقة حائل
شرطة عسير : القبض على شخص اعتدى على أحد المقيمين

شرطة عسير : القبض على شخص اعتدى على أحد المقيمين

منطقة عسير
الإمارات تسجل 603 إصابات جديدة بمرض ” كوفيد 19 ” وشفاء 1277 حالة

الإمارات تسجل 603 إصابات جديدة بمرض ” كوفيد 19 ” وشفاء 1277 حالة

أبرز المواد
بدء الحجز في حي الإعلاميين بمشروع “واحة الدمام”

بدء الحجز في حي الإعلاميين بمشروع “واحة الدمام”

الاقتصاد

احتجاجات أمريكا تنقل كورونا.. والضحايا من الحرس الوطني

احتجاجات أمريكا تنقل كورونا.. والضحايا من الحرس الوطني
http://almnatiq.net/?p=873025
المناطق - وكالات

أظهرت نتائج اختبار عناصر من الحرس الوطني الأميركي الذي انتشر خلال التظاهرات، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مما أثار مخاوف من عودة انتشار الوباء في أعقاب الاحتجاجات على عنف الشرطة التي تهز الولايات المتحدة.

وذكرت المقدم بروك ديفيز، المتحدثة باسم الحرس الوطني في العاصمة الأميركية في بيان، الثلاثاء: “يمكننا أن نؤكد نتائج إيجابية لاختبار كوفيد 19 في صفوف الحرس الوطني بواشنطن”.

ورفضت تحديد عدد الإصابات لأسباب تتعلق “بأمن العمليات”.

والحرس الوطني قوة احتياط في الجيش الأميركي، يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية أو أعمال شغب.

وتم نشر حوالي 1700 من عناصر الحرس الوطني في العاصمة الأسبوع الماضي لاحتواء المظاهرات التي شابها العنف أحيانا إثر وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي اختناقا عندما ثبته شرطي وضغط بركبته على عنقه في 25 مايو.

ولجأ الحرس في بعض الأحيان إلى استخدام العنف، خاصة عندما استخدموا الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مظاهرة سلمية، للسماح للرئيس دونالد ترامب بالوقوف أمام كنيسة قرب البيت الأبيض حاملا الإنجيل.

وكان من شبه المستحيل احترام التباعد الاجتماعي في العديد من الأماكن التي تشهد احتجاجات، على الرغم من أنهم وضعوا كمامات وأقنعة بلاستيكية.

روابط ذات صلة

الإمارات تسجل 603 إصابات جديدة بمرض ” كوفيد 19 ” وشفاء 1277 حالة

الإمارات تسجل 603 إصابات جديدة بمرض ” كوفيد 19 ” وشفاء 1277 حالة
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة
الجمارك تنفي رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع

الجمارك تنفي رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*