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نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني

نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني

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نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني

نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني
http://almnatiq.net/?p=873036
المناطق - حائل

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني في دورته الثانية ونسخة من دراسة مؤشر التسامح لعام 1441هـ من مشرف الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتور جمال الرويضي.
وأشاد سمو نائب أمير منطقة حائل بالمنهجية العملية للقائمين على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني المبنية على المؤشرات العلمية لقياس التغيرات في المجتمع وتحديد ملامحه والتوجه بأن يكون المؤشر دولي بمواصفات المؤشرات العالمية، مؤكداً أن النتائج عكستها واقع الأحداث الاجتماعية والسياسية التي يعيشها المجتمع والذي استطاع بفضل الله تعالى ثم بوحدته وتلاحمه مع قيادته تجاوز العديد من التحديات .
من جهته أعرب مشرف الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتور جمال الرويضي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم المستمر من سموهما لبرامج وأنشطة فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة واهتمام سموهما بكل مايعزز ثقافة الحوار وتحفيز الجميع لخدمة مجتمعهم ووطنهم على اكمل وجه، مشيراً إلى أن المسح الميداني لمؤشر التلاحم شارك فيه (6722) مواطناً ومواطنة موزعين على (13) منطقة منها منطقة حائل وشارك في جمع البيانات أكثر من 211 باحثا وباحثة وبلغت نسبة المؤشر لعام 2019 م

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