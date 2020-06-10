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أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتباشر 329 بلاغاً خلال أسبوعين

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتباشر 329 بلاغاً خلال أسبوعين
http://almnatiq.net/?p=873048
المناطق - فتحيه عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تقريرها الصادر عن الإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة شؤون البلديات، والذي ينُص على مدى تطبيق خطة الأمانة وتفعيلها، وحصر ما تم إنجازه خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر شوال، والتي نُفِّذت من قبل البلديات المرتبطة.

و أوضح وكيل الأمين لشؤون البلديات الأستاذ سعيد بن أحمد شويل، أن الجولات التي نفذتها الإدارة العامة لصحة البيئة في وكالة شؤون البلديات بالأمانة أسفرت عن تفتيش (5958) محلاً، بواقع (1254) جولة خلال أسبوعين، و(99) جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، لافتا الى أنه تم إتلاف (2509) كيلوجرام من المواد الصلبة، و(427) لتر من المواد السائلة، فيما بلغ عدد المراقبين الصحيين الذين شاركوا في هذه الجولات (63) مراقب صحي، و (36) مراقب أسواق، و(42) طبيب بيطري، بالإضافة لـ (10) مساعدين للأطباء البيطريين.

وقال أنه بلغ عدد الرخص المهنية الجديدة (60) رخصة، وحصر (326) رخصة مهنية منتهية، و(16) رخصة مهنية ملغية.

وأضاف سعيد شويل: بأن الأمانة أصدرت خلال نفس الفترة (217) شهادة صحية جديدة، وحصرت (135) شهادة صحية منتهية، فيما رصدت (557) مخالفة، وأغلقت (58) محلاً.

فيما تم حصر عدد المذبوحات من الضأن (7359) رأس، و (1186) رأس ماعز، و(736) رأساً من البقر، و(736) رأس إبل، وإعدام (361) عضواً بشكل جزئي من المذبوحات، (27) رأساً إعداماً كُلياً.

هذا واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات 940 ، (329) بلاغاً وارداً تم مباشرتها والبت فيها، مُشدّداً بدوره بأهمية تكاتف المواطنين والمقيمين مع الأمانة في الابلاغ عن أي مخالفة بلدية.

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