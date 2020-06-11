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الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=873060
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 17,376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,973,797 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 111,875 حالة وفاة.

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