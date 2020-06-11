إعادة تشغيل مسلخ قريه الفياض

إعادة تشغيل مسلخ قريه الفياض

منطقة الجوف
لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”

لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”

أبرز المواد
شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”

شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”

أبرز المواد
تجربة 4 أدوية للسرطان والالتهابات مع مرضى كورونا

تجربة 4 أدوية للسرطان والالتهابات مع مرضى كورونا

أبرز المواد

إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام

إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام
http://almnatiq.net/?p=873062
المناطق - الرياض

كشف دانييل سكوفرونسكي، الرئيس العلمي لشركة “إيلي ليلي”، الأربعاء، أن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كوفيد-19، ومرخص باستخدامه، بحلول سبتمبر، إذا مضي كل شيء بشكل جيد، فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وبدأت الشركة الأميركية التي يقع مقرها الرئيسي بمدينة إنديانا بوليس، بولاية إنديانا، بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وأوضح سكوفرونسكي في مقابلة نقلت عنها “رويترز” أن ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد مشيرا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية، يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ، تستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد، وحالات أخرى كثيرة.

وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجاري تجريبها حاليا في علاج المرض.

وقال سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، والتي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.

ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.

روابط ذات صلة

لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”

لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”
شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”

شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”
تجربة 4 أدوية للسرطان والالتهابات مع مرضى كورونا

تجربة 4 أدوية للسرطان والالتهابات مع مرضى كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*