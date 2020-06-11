احدث الأخبار

بالوكلاء واللوبيات.. قطر تسعى لاستمالة صناع القرار بواشنطن
أبرز المواد
 إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا
أبرز المواد
 سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد من دون خسائر
أبرز المواد
 الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن كوفيد 19 يهدد مكاسب التنمية
أبرز المواد
 حشرات العالم في خطر.. و”مخرج وحيد” من الأزمة
أبرز المواد
 مع ملء مقاعد الوسط.. ابتكار “آمن” لإنقاذ قطاع الطيران
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية وتباشر 329 بلاغاً خلال أسبوعين
المنطقة الشرقية
 أرامكو تعلن رفع أسعار البنزين لشهر يونيو
أبرز المواد
 مصر تعلن تسجيل 1455 إصابة جديدة بفيروس كورونا و36 حالة وفاة
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يتسلم تقرير المسح الخاص لمؤشر التلاحم الوطني
منطقة حائل
 شرطة عسير : القبض على شخص اعتدى على أحد المقيمين
منطقة عسير
بالوكلاء واللوبيات.. قطر تسعى لاستمالة صناع القرار بواشنطن

بالوكلاء واللوبيات.. قطر تسعى لاستمالة صناع القرار بواشنطن

أبرز المواد
إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام

إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا

أبرز المواد
سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد من دون خسائر

سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد من دون خسائر

أبرز المواد

بالوكلاء واللوبيات.. قطر تسعى لاستمالة صناع القرار بواشنطن

بالوكلاء واللوبيات.. قطر تسعى لاستمالة صناع القرار بواشنطن
http://almnatiq.net/?p=873065
المناطق - وكالات

حذر باحث أميركي في مقال بصحيفة “نيوزوويك”، من أن قطر تعمل على استمالة صناع القرار في واشنطن، والتأثير في سياسة البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الدوحة تستخدم وكلاء وجماعات الضغط لتحقيق تلك الغاية.

وطالما اعتمدت قطر استراتيجية “اللعب على الحبلين” في معظم سياساتها الخارجية، وهذه المرة على الأراضي الأميركية، سعيا لاستمالة صناع القرار في واشنطن، المؤدين للرئيس دونالد ترامب، والمعارضين له، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.

وأوضح المقال أن قطر تجند لهذه الغاية جيشا من الوكلاء وجماعات الضغط، وتنفق ملايين الدولارات، في ظل استمرار مقاطعة رباعي الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وقال إن الدوحة شنت خلال السنوات الماضية “حربا ذهنية مكثفة ومكلفة”، لكسب قلوب وعقول المحافظين الجمهوريين.

كما أشارت “نيوزويك” إلى أنه على الرغم من كون قطر “مُصدّرا رئيسيا للأفكار المتطرفة، والراعي الرسمي لتنظيم الإخوان، فإن إغراء ثروتها مكّنها من شراء بعض المؤيدين”.

وذكر التقرير أن معهد قطر الأميركي، الذي يتخذ من هيوستن مقرا له، سجل أوراقه مؤخرا كوكيل أجنبي، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

ووفقا للملفات المقدمة إلى وزارة العدل الأميركية، يسجل المعهد “موكله الأجنبي” على أنه دولة قطر.

ورغم أنه مسجل كمعهد بحثي مستقل وغير ربحي، كشف التقرير أنه تلقى أكثر من 5 ملايين دولار من سفارة الدوحة في واشنطن العام الماضي.

وبعد تتبع طرق إنفاق تلك الأموال، توضح الإيصالات أنها صرفت على مجموعة واسعة من المؤثرين على قرارات الإدارة الأميركية.

ووفقا للكاتب، لم تدفع قطر فقط لمؤيدين لترامب، للتأثير على السياسة الأميركية نيابة عنها، لكنها سعت أيضا للوصول إلى معارضين بارزين له.

روابط ذات صلة

إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام

إيلي ليلي: عقار كورونا في سبتمبر إذا مضت الأمور على ما يرام
الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 17376 إصابة مؤكدة و 950 حالة وفاة بكورونا
سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد من دون خسائر

سقوط صاروخ كاتيوشا وسط بغداد من دون خسائر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*