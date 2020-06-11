المتظاهرون يحطمون تمثال “مكتشف أمريكا” بعد إحراقه ويلقون به في بحيرة

المناطق - الرياض

أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قيام متظاهرين مناهضين للعنصرية في ولاية فيرجينيا الأميركية بإسقاط تمثال كريستوفر كولومبوس ليلة الثلاثاء في حديقة بيرد بريتشموند، ثم لفه في علم محترق وإلقائه في بحيرة.

واجتاحت موجة من المظاهرات الولايات المتحدة وأوروبا بعد وفاة جورج فلويد.

وتوفي فلويد، ذو الأصل الأفريقي، البالغ من العمر 46 عاما، بعدما جثا ضابط شرطة على رقبته لنحو 9 دقائق بينما كان طريحا على الأرض مكبل اليدين في شارع بمدينة منيابوليس يوم 25 مايو.

وركزت بعض التحركات المدنية على المعالم التي تمجد الماضي الاستعماري للدول، التي يعتبرها البعض مسيئة في مجتمع اليوم متعدد الأعراق.

وهدم المتظاهرون التماثيل المرتبطة بالإمبراطورية وتجارة الرقيق.

وولد كولومبوس في جنوة بإيطاليا عام 1451، وفتحت رحلاته عبر المحيط الأطلسي الطريق للاستعمار الأوروبي للأميركيتين.

ووصل كولومبوس لأول مرة إلى الأراضي الأميركية في 12 أكتوبر عام 1492 وهو التاريخ الذي أصبح عطلة اتحادية في الولايات المتحدة باسم يوم كولومبوس.