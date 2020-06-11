لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”

لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”

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لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”

لقاح كورونا.. إعلان جديد من “جونسون آند جونسون”
http://almnatiq.net/?p=873075
المناطق - الرياض

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، الأربعاء، أنها ستبدأ تجارب على متطوعين للقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19 في النصف الثاني من يوليو، قبل شهرين من الموعد الذي كان مقررا، حيث تسابق الشركة الزمن لتطوير لقاح للمرض.

ووقعت الشركة بالفعل صفقات مع الحكومة الأميركية لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يكفي لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال 2021، حتى قبل وجود دليل لديها على فعاليته.

ولا توجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.

وستختبر دراسة شركة جونسون آند جونسون اللقاح في مقابل عقار وهمي وتقيم سلامته والاستجابة المناعية لدى 1045 شخصا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، وكذلك من تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر.

وستجري الشركة التجارب في الولايات المتحدة وبلجيكا.

وقال بول ستوفيلز، المدير العلمي لشركة جونسون آند جونسون، “بناء على قوة البيانات التي سبقت التجارب السريرية والتي رأيناها حتى الآن والتواصل مع الهيئات التنظيمية تمكّنا من تسريع التطور السريري بشكل أكبر”.

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