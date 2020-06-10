إعادة تشغيل مسلخ قريه الفياض

المناطق - الجوف

صرح رئيس بلدية محافظة طبرجل الاستاذ ناصر بن عبدالله الوطبان انه بمتابعة مستمرة ودعم من سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تم ترسية وإعادة تشغيل مسلخ قرية الفياض بعد توقف استمر لعدة أشهر .

كما وجه رئيس البلديه الأستاذ ناصر الوطبان المستثمر بضرورة التقيد وتطبيق الاشتراطات الصحيه والاحترازية حفاظا على صحة المواطنين

كما قدم رئيس البلدية الشكر لسعادة آمين منطقة الجوف مشيدا بما قام به من ازالة جميع العقبات التي كانت تعيق تشغيل المسلخ .