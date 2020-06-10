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محافظ بيشة يزور مطار المحافظة بعد إستئناف الرحلات الداخلية

محافظ بيشة يزور مطار المحافظة بعد إستئناف الرحلات الداخلية
http://almnatiq.net/?p=873086
المناطق - عسير

زار محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم مطار المحافظة بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة التقى خلالها مدير المطار خالد حكمي ومديري القطاعات العاملة بالمطار .
واستمع المحافظ في بداية الجولة إلى شرح من مدير المطار عن آلية عمل المطار وتطبيق سلسلة من الإجراءات الإحترازية المعتمدة من قبل وزراة الصحة للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع الشؤون الصحية في بيشة لتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين حيث يخضع جميع المسافرين المغادرين و القادمين عبر المطار للكشف الصحي عبر كاميرات حرارية للتأكد من سلامتهم إضافة إلى تعقيم كافة مرافق المطار بشكل مستمر ومنها الارضيات والكونترات وأجهزة الخدمة الذاتية والمقاعد والأسطح والعربات والعفش وعمل التهوية الازمة لها وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة في جميع المراحل التي يخضع لها المسافرين بما في ذلك طوابير الانتظار.
من جهته قدم محافظ بيشة شكره وتقديره لإدارة المطار ولكافة الجهات ذات العلاقة على مايقومون به من جهود في هذه الجائحة متمنياً السلامة للجميع.

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