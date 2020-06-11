هل ينتقل إدواردو لصفوف الأهلي؟

هل ينتقل إدواردو لصفوف الأهلي؟

أبرز المواد
العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟

العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟

أبرز المواد
مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

أبرز المواد
بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول

بيلوسي تدعو إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول

أبرز المواد

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=873089
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي و شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

هل ينتقل إدواردو لصفوف الأهلي؟

هل ينتقل إدواردو لصفوف الأهلي؟
العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟

العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟
مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*