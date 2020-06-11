هل ينتقل إدواردو لصفوف الأهلي؟

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ربطت تقارير صحافية اللاعب البرازيلي المخضرم كارلوس ادواردو نجم نادي الهلال بالانتقال لصفوف النادي الأهلي عقب انتهاء تعاقده مع أزرق الرياض في نهاية شهر يونيو الجاري

مسؤولي النادي الاهلي بدأوا بقوة التفكير في حل التعاقد مع ادواردو بناء على نصيحة من قبل الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم

وينتظر مسؤولي الأهلي تحديد ادواردو مطالبه المالية حيث سيصبح حرًّا ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ دون الحاجة لموافقة الهلال

ويحتاج الأهلي للتخلص من محترف أجنبي من أحد الأجانب السبعة وهم: عمر السومة ودجانيني تفاريس وجوزيف دي سوزا ولوكاس ليما ويوسف بلايلي وألفيس ستاريش وماركو مارين

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الرابع ضمن جدول الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الثالث