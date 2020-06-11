مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

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مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا

مكة: إغلاق 204 منشأة خالفت إجراءات كورونا
http://almnatiq.net/?p=873097
المناطق_مكة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة 1954 جولة رقابية على المنشآت التجارية بمكة المكرمة والمتعلقة بالصحة العامة

وبحسب التفاصيل فقد تم إغلاق 204 منشأة خلال أسبوع و 65 مخالفة للإجراءات الإحترازية و139 مخالفة للإشتراطات الصحية

بالإضافة لعدد البلاغات الواردة للبلديات 974 بلاغ وتواصل أمانة العاصمة النقدسة حملاتها الرقابية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين ورغبة منها في التأكد على سلامة الأغذية والأدوية والمواد الاستهلاكية من معقمات وكممات والأغذية المقدمة وتطبيق الإجراءات الوقائية في الأسواق التجارية والمنشآت الغذائية

واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من الأطعمة والمواد الاستهلاكية الفاسدة والمقلدة والمنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر

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