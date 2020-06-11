احدث الأخبار

“بؤرة تفشٍّ جديد”.. وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية 71 ألفا
أبرز المواد
 «القيادة» تهنئ رئيس الفلبين بذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 بورصة الكويت تلغي تداولات “الأربعاء” وعودة الأسعار لما كانت عليه عند آخر إغلاق
أبرز المواد
 وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 40 ألفاً
أبرز المواد
 أردوغان يحاصر تركيا بـ”مليشيات” جديدة داخل الأحياء
أبرز المواد
 جامعة أم القرى تدخل تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم
منوعات
 الصحة توضح حقيقة عدم إعطاء الكمامة القماشية الحماية الكافية من كورونا
أبرز المواد
 العفو الدولية: عمال لكأس العالم في قطر لم يتلقوا أجورا لأشهر
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة تحاصر كورونا بإجراءات أمنية ميدانية مكثفة
أبرز المواد
 المكسيك تسجل 4883 إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتخطى الـ15 ألفاً
أبرز المواد
 هل ينتقل إدواردو لصفوف الأهلي؟
أبرز المواد
 العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟
أبرز المواد
“بؤرة تفشٍّ جديد”.. وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية 71 ألفا

“بؤرة تفشٍّ جديد”.. وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية 71 ألفا

أبرز المواد
«القيادة» تهنئ رئيس الفلبين بذكرى الاستقلال

«القيادة» تهنئ رئيس الفلبين بذكرى الاستقلال

أبرز المواد
بورصة الكويت تلغي تداولات “الأربعاء” وعودة الأسعار لما كانت عليه عند آخر إغلاق

بورصة الكويت تلغي تداولات “الأربعاء” وعودة الأسعار لما كانت عليه عند آخر إغلاق

أبرز المواد
وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 40 ألفاً

وفيات كورونا في البرازيل تقترب من 40 ألفاً

أبرز المواد

جامعة أم القرى تدخل تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم

جامعة أم القرى تدخل تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم
http://almnatiq.net/?p=873107
المناطق_مكة

دخلت جامعة أم القرى ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية، حيث تقدّمت في قائمة تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية لعام 2021؛ واحتلت المرتبة 474 عقب تحقيقها المرتبة 501 في عام 2020، وجاءت في المركز الـ 4 بين الجامعات السعودية للتصنيف الحالي، وذلك بعد تطبيق خطتها الاستراتيجية نحو تطبيق منهجية واضحة لتجويد مخرجاتها الأكاديمية والمعرفية والوصول إلى مصاف الجامعات العالمية

وأكّد رئيس جامعة أم القرى أ. د. عبدالله بافيل على سعي الجامعة، ممثلة بوكلائها وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والمنسوبين، في استثمار القدرات المعرفية وتطوير التطبيقات العملية وفق أحدث التقنيات والبرامج العالمية لتتوافق مخرجاتها الأكاديمية مع الحراك التنموي والاقتصادي لاحتياجات سوق العمل، علاوة على تطوير برامج العمل وآلية السمعة التعليمية بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية والخطط المستقبلية لرؤية المملكة لتكون الجامعة ضمن نطاق الـ 200 جامعة عالميًّا مع حلول عام 2030

ولفت رئيس الجامعة إلى المسؤولية المنوطة بالجامعة في خدمة الوطن والمجتمع بما تزخر به من إمكانات معرفية وتقنية وكوادر متميزة في الاستشارات والأبحاث العلمية؛ خاصة فيما يسهم بتطوير قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن مستشعرين شرف الجوار وقداسة المكان التي حظيت به جامعة أم القرى

ويعتمد تصنيف QS البريطاني على معايير قياسية في مراتب التصنيف للجامعات على مستوى العالم، تتضمن البحث العلمي والإنتاج المعرفي وجودة التعليم والتعلم وتنافسية الخريجين في سوق العمل، ومدى موافقتها لاحتياجاته، إضافة إلى السمعة العلمية للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة ومدى ملاءمتها للمجتمع، كما تهتم بمعيار السمعة الأكاديمية العالمية واستقطابها للكفاءات العلمية الدولية من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس

وتُعنى مؤسسة QS لتصنيف الجامعات بتغطية الجوانب ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي عبر مراجعة وتقييم لمؤشرات أداء جامعات العالم في عدد المنشورات العلمية وتميزها في تطوير مخرجاتها، من خلال استطلاع آراء أكثر من مليون ونصف أكاديمي حول العالم وأكثر من 300 ألف من أرباب العمل

روابط ذات صلة

الصحة توضح حقيقة عدم إعطاء الكمامة القماشية الحماية الكافية من كورونا

الصحة توضح حقيقة عدم إعطاء الكمامة القماشية الحماية الكافية من كورونا
العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟

العلماء مرتبكون: كوفيد19 ينقله عديمو الأعراض أم العكس؟
شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”

شرطة لندن تطارد رجلا أساء إلى “فرخ بجعة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*