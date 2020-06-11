جامعة أم القرى تدخل تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم

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دخلت جامعة أم القرى ضمن قائمة أفضل 500 جامعة عالمية، حيث تقدّمت في قائمة تصنيف QS البريطاني للجامعات العالمية لعام 2021؛ واحتلت المرتبة 474 عقب تحقيقها المرتبة 501 في عام 2020، وجاءت في المركز الـ 4 بين الجامعات السعودية للتصنيف الحالي، وذلك بعد تطبيق خطتها الاستراتيجية نحو تطبيق منهجية واضحة لتجويد مخرجاتها الأكاديمية والمعرفية والوصول إلى مصاف الجامعات العالمية

وأكّد رئيس جامعة أم القرى أ. د. عبدالله بافيل على سعي الجامعة، ممثلة بوكلائها وعمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والمنسوبين، في استثمار القدرات المعرفية وتطوير التطبيقات العملية وفق أحدث التقنيات والبرامج العالمية لتتوافق مخرجاتها الأكاديمية مع الحراك التنموي والاقتصادي لاحتياجات سوق العمل، علاوة على تطوير برامج العمل وآلية السمعة التعليمية بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية والخطط المستقبلية لرؤية المملكة لتكون الجامعة ضمن نطاق الـ 200 جامعة عالميًّا مع حلول عام 2030

ولفت رئيس الجامعة إلى المسؤولية المنوطة بالجامعة في خدمة الوطن والمجتمع بما تزخر به من إمكانات معرفية وتقنية وكوادر متميزة في الاستشارات والأبحاث العلمية؛ خاصة فيما يسهم بتطوير قطاع الحج والعمرة وخدمة ضيوف الرحمن مستشعرين شرف الجوار وقداسة المكان التي حظيت به جامعة أم القرى

ويعتمد تصنيف QS البريطاني على معايير قياسية في مراتب التصنيف للجامعات على مستوى العالم، تتضمن البحث العلمي والإنتاج المعرفي وجودة التعليم والتعلم وتنافسية الخريجين في سوق العمل، ومدى موافقتها لاحتياجاته، إضافة إلى السمعة العلمية للبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة ومدى ملاءمتها للمجتمع، كما تهتم بمعيار السمعة الأكاديمية العالمية واستقطابها للكفاءات العلمية الدولية من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس

وتُعنى مؤسسة QS لتصنيف الجامعات بتغطية الجوانب ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي عبر مراجعة وتقييم لمؤشرات أداء جامعات العالم في عدد المنشورات العلمية وتميزها في تطوير مخرجاتها، من خلال استطلاع آراء أكثر من مليون ونصف أكاديمي حول العالم وأكثر من 300 ألف من أرباب العمل