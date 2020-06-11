شرطة منطقة مكة المكرمة تحاصر كورونا بإجراءات أمنية ميدانية مكثفة

شرطة منطقة مكة المكرمة تحاصر كورونا بإجراءات أمنية ميدانية مكثفة

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شرطة منطقة مكة المكرمة تحاصر كورونا بإجراءات أمنية ميدانية مكثفة

شرطة منطقة مكة المكرمة تحاصر كورونا بإجراءات أمنية ميدانية مكثفة
http://almnatiq.net/?p=873110
المناطق_مكة

كثفت شرطة منطقة مكة المكرمة تواجدها الميداني والأمني في الأسواق الشعبية وذلك لرصد وتطبيق القرارات الاحترازات التي وجهت الجهات المختصة بتطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقامت شرطة مكة يوم أمس الأربعاء بمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات

وعدم لبس الكمامات في الطرقات وعدم التباعد الجسدي  وتكدس العمالة داخل السيارات ومخالفتهم لعدم إتباع التباعد ولبس الكمامات.

وطالبت الجهات الأمنية بالإلتزام التام والتجاوب الكامل من المواطنين والمقيمين في مكة المكرمة  بتنفيذ قرار منع التجول من  الساعة 3 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً والتقيد  بعدم التجمعات بكافة أشكالها ولبس الكمامة المناسبة تفادياً للعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين والتي تعد كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية الضرورية للحد من انتشار فيروس كورونا”كوفيد – 19″.

تأتي هذه الجهود في إطار الاحترازات التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مواجهة الجائحة وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة بتنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .

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