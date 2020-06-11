“بؤرة تفشٍّ جديد”.. وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية 71 ألفا

تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في أمريكا اللاتينية الـ70 ألفا، وفق إحصاء لبيانات رسمية، لتعلن منظمة الصحة العالمية اعتبار المنطقة “بؤرة جديدة” للفيروس.

ولا تزال البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، أكثر دول أمريكا اللاتينية تضرراً مع اقتراب الوفيات فيها من 40 ألفا، ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وبريطانيا.

أما المكسيك، ثاني أكبر بلد في المنطقة، فسجلت رقماً قياسياً مرتفعاً، بـ4883 أمس الأربعاء و 708 حالات وفيات، بينما أعلنت وزارة الصحة المكسيكية وصول إجمالي الإصابات إلى 129184، والوفيات إلى 15357.

وبلغت الوفيات في أمريكا اللاتينية في مجملها 70972 والإصابات المؤكدة 1.45 مليون. فيما ينتشر الوباء سريعا في بيرو، وتشيلي، وكولومبيا.