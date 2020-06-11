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أمازون تتضامن مع المحتجين وتعاقب الشرطة الأمريكية بحرمانها من هذه التقنية

أمازون تتضامن مع المحتجين وتعاقب الشرطة الأمريكية بحرمانها من هذه التقنية
http://almnatiq.net/?p=873135
المناطق_متابعات

أعلنت شركة أمازون ، أنها ستفرض حظراً، مدته عام كامل، على استخدام الشرطة الأمريكية تقنيتها للتعرف على الوجوه، مطالبة الكونجرس بتشديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجالي تجارة التجزئة والحوسبة في بيان نفرض حظراً لمدة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرّف على الوجه ، وفقاً لـ سكاي نبوز عربية –

وتأتي تلك الخطوة في خضم تظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة، والعنصرية

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها تأمل أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونجرس الوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب ذلك

وأتت هذه الخطوة غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد طالبت فيها أمازون بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأمريكية

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