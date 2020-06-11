مساهمو “سابك” يقرون تعديل عدد من مواد النظام الأساسي

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وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “”، على تعديل عدد في مواد النظام الأساسي للشركة

وقالت الشركة عبر بيان على “تداول”، اليوم الخميس إن الجمعية العمومية وافقت على عدة بنود من مواد النظام الأساسي للشركة فيما يخص أغراض الشركة، وتملك الأسهم وزيادة وتخفيض رأس المال، وتوزيع الأرباح والمشاركة والاندماج، وتملك الأسهم وزيادة وتخفيض رأس المال والأسهم الممتازة وتشكيل مجلس الإدارة

كما أقرت العمومية تعديل المواد المتعلقة بتوزيع الأرباح، والوثائق المالية، والمادة المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية وتعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين

وأقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، التي عقدت اجتماعها، في أبريل نيسان الماضي، توزيع أرباح نقدية، عن النصف الثاني من 2019م، بقيمة 6.6 مليار ريال، بواقع 2.2 ريال للسهم